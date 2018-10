GP Etats-Unis-Libres 2: Hamilton humilie (déjà) Vettel pénalisé de 3 places ! 

On voit mal comment Lewis Hamilton, qui a besoin d'inscrire 8 points de plus que Sebastian Vettel ce week-end, pourrait ne pas arriver à ses fins au terme du Grand Prix des USA.

Déjà le plus rapide lors des libres 1, le Britannique (1'48"716) a écrabouillé la concurrence lors d'une 2e séance des essais libres, écourtée par la pluie à Austin, en reléguant à plus d'une seconde l'étonnant Pierre Gasly (1'49"728) et Max Verstappen (1'49"798). Rien ne va plus pour Vettel, qui pointe à plus... de 5 secondes (1'53"912).

Rien ne va plus pour le pilote Ferrari écope d'une pénalité de 3 places sur la grille de départ pour ne pas avoir suffisamment ralenti lors d'une période de drapeau rouge durant libres 1.