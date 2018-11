GP du Brésil: Pas de pénalité mais une amende pour Vettel 

Dans le collimateur des commissaires après avoir endommagé la balance lors de la pesée de sa Ferrari en pleines qualifications du Grand Prix du Brésil, samedi, Sebastian Vettel pouvait voir sa deuxième place sur la grille de départ invalidée. Le pilote allemand a finalement écopé d’une amende de 25 000 euros.

"Puisque le pilote s'est arrêté et a fini par couper le moteur, même si ce n'était pas au moment habituellement requis par la procédure, et qu'un poids a été obtenu, ces éléments permettent de satisfaire ce qui est requis par le règlement. En revanche, une fois le poids enregistré, il n'a pas attendu que les officiels le poussent hors de l'instrument de pesage, et si les commissaires concèdent qu'il a pu y avoir une incompréhension de l'indication de l'officiel, il a ensuite remis le moteur en route pour quitter la balance", précise un communiqué de la FIA pour justifier la sanction.