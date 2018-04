GP de Chine: Vettel domine les libres 3

Vainqueur des deux derniers Grands Prix d'Australie et de Bahreïn, Sebastien Vettel a signé le meilleur temps de la troisième séance d'essais libres du Grand Prix de Chine samedi, en 1'33"018. Le pilote allemand devance son partenaire sur Ferrari Kimi Räikkönen (1'33"469) et le pilote de Mercedes Valtteri Bottas (1'33"761). Lewis Hamilton, qui avait réalisé les meilleurs chronos lors des essais libres 1 et 2 vendredi, s'est classé cette fois-ci 5e (1'34"057). A noter le rapide abandon de Daniel Ricciardo (Red Bull), dont le moteur a explosé après 30 minutes de course, alors que les Français Pierre Gasly (Toro Rosso) et Romain Grosjean (Haas) ont réalisé respectivement les 16e et 20e moins bons temps.

INITIAL CLASSIFICATION (END OF FP3)



