GP de Chine: Hamilton remet le couvert 

Déjà le plus rapide en début de journée, Lewis Hamilton a une nouvelle fois signé vendredi le meilleur chrono de la 2e séance d'essais libres du Grand Prix de Chine.

FP2 INITIAL CLASSIFICATION (90/90 MINS): Nip and tuck between Mercedes and Ferrari #ChineseGP #F1 pic.twitter.com/PsqrotVSfk — Formula 1 (@F1) 13 avril 2018

Mais si le Britannique aura à coeur ce week-end de renouer avec une victoire qui l'a fui lors des deux premières courses de la saison en Australie et à Bahreïn, la bataille s'annonce une fois de plus très serrée avec les Ferrari. Hamilton, avec un chrono de 1'33"482, améliore certes sa performances des Libres 1 d'environ 5 dixièmes, mais Kimi Raïkkonen le suit à la trace à seulement... 7 millièmes ! Sebastian Vettel, le leader du championnat du monde, à peine plus loin (4e, +0"108). L'autre pilote Mercedes, Valtteri Bottas s'intercale (3e, +0"033).

Alors que les Red Bull-Renault apparaissent quelque peu en retrait avec Max Verstappen à presque 4 dixièmes (1'33"823) et surtout Daniel Ricciardo crédité seulement d'un 9e chrono (1'34"557), le contingent français est emmené par Pierre Gasly avec le 12e temps (1'34"849) sur sa Toro Rosso.