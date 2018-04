GP de Bahreïn-Libres 1: Ricciardo le plus véloce

Daniel Ricciardo s'est mis en valeur vendredi après-midi, lors de la première séance d'essais libres du Grand Prix de Bahrein, le deuxième de la saison après la reprise des hostilités en Australie. L'Australien de Toro Rosso a signé le meilleur temps au tour: 1'31"060.

Il devance les Finlandais Valtteri Bottas (+00.304) et Kimi Räikkönen (+00.398), qui ont fait mieux que Sebastian Vettel (4e / +00.410) et Lewis Hamilton (5e / +01.212). A noter par ailleurs les premiers tours prometteurs des Français Romain Grosjean (6e) et Pierre Gasly (7e), là où Esteban Ocon n'a pu accrocher que le 19e et dernier temps, puisque Max Verstappen n'a lui pas bouclé un seul tour chronométré...