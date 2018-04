GP de Bahreïn: Hamilton pénalisé de 5 places

Deux semaines après sa deuxième place au Grand Prix de Melbourne, derrière son rival Sebastian Vettel (Ferrari), Lewis Hamilton va tenter de se reprendre ce week-end lors du GP de Bahreïn.

Mais pour cette deuxième course de la saison, le Britannique ne démarrera pas en pole position.Si les qualifications ont lieu ce samedi après-midi (17h), le pilote Mercedes a écopé d'une pénalité de 5 places, la faute à un changement de boîte de vitesses.

Le champion du monde en titre commencera donc, au mieux, à la sixième place sur la grille.

