GP Chine: La victoire pour Ricciardo, Vettel 8e

Contraint à l'abandon le week-end dernier à Bahrein, Daniel Ricciardo (Red Bull) a remporté ce dimanche le Grand Prix de Chine, son premier succès de la saison.

Le pilote australien s'est imposé devant Valtteri Bottas (Mercedes) et Kimi Raïkkönen (Ferrari). Vainqueur des deux premières courses de la saison et parti en pole position, Sebastian Vettel (Ferrari) termine seulement 8e, et perd des points sur Lewis Hamilton (4e).

Les Français terminent hors des points: Esteban Ocon (Force India) est 12e, Pierre Gasly (Toro Rosso) seulement 15e après sa formidable 4e place à Bahrein. Romain Grosjean (Haas) termine seulement 18e.