GP Brésil-Qualifs: Hamilton en pole

A peine sacré champion du monde, Lewis Hamilton a décroché la pole position du Grand Prix du Brésil ce samedi – sa 82e en carrière, la 10e cette saison. Le pilote Mercedes a mis tout le monde d’accord en 1’07"281, établissant là un nouveau record du circuit, quand Sebastian Vettel a signé le deuxième temps sur Ferrari, à 93 millièmes. A noter que l'Allemand pourrait néanmoins écopé d'une pénalité, sous investigation pour ne pas avoir respecté les règles de la pesée à l'issue de la Q2.

Valtteri Bottas et Kimi Räikkönen, relégués à 160 et 175 millièmes respectivement, complètent la deuxième ligne devant les deux Red Bull de Max Verstappen et Daniel Ricciardo, repoussées à près de cinq dixièmes. Charles Leclerc, Romain Grosjean et Pierre Gasly sont respectivement 8e, 9e et 10e sur la grille. Esteban Ocon, qui n’a pas passé la Q2, s’élancera de la 13e place.