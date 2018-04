GP Bahreïn-Gasly: "C'est juste magique !"

Pour son septième Grand Prix en F1 – le deuxième cette saison – Pierre Gasly s’est offert ses premiers points dans l’élite du sport automobile, et quels points ! A Bahreïn ce dimanche, le jeune pilote français du team Toro Rosso s’est adjugé les 12 unités de la quatrième position, derrière un podium de prestige composé de Sebastian Vettel (Ferrari), Valtteri Bottas (Mercedes) et Lewis Hamilton (Mercedes).

"Ce qui nous arrive est incroyable, jubilait légitimement l’intéressé à l’issue de la course, sur l’antenne de Canal+. C’était un super week-end depuis vendredi, mais on s’attendait à une course plus compliquée. Des opportunités se sont quand même présentées, et avec une voiture qui était au top, on a pu pousser jusqu’à la fin. J’ai encore du mal à réaliser pour le deuxième Grand Prix de la saison... On savait que la voiture avait du potentiel, mais pas au point de faire quatrième. C’est juste magique !"