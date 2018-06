GP Autriche: Leclerc pénalisé de 5 places sur la grille

Très à son avantage ces dernières semaines, Charles Leclerc (Sauber) va devoir cravacher lors de la séance de qualifications du Grand Prix d'Autriche. Lors de la 3e séance des essais libres, il a subi une avarie mécanique. Une casse qui l'avait contraint à s'arrêter en bord de piste en toute fin de séance et qui ne sera pas sans conséquence puisque le Monégasque a confirmé sur twitter que son équipe avait changé sa boîte de vitesses. Il sera donc pénalisé de 5 places sur la grille de départ dimanche.

5 places penalty because of a gearbox change It's fine, we'll push to get the best result anyway

