GP Australie-Grosjean: "Tout le monde fait des erreurs"

Plutôt performant vendredi lors des essais libres du Grand Prix d'Australie, Romain Grosjean a connu une mésaventure dimanche lors de la course. Le pilote franco-suisse a en effet dû abandonner au 24e tour pour un mauvais serrage de roue, tout comme son coéquipier chez Haas Kevin Magnussen.

"J’étais confortablement dans le rythme et après l’abandon de Kevin (Magnussen, Ndlr), j’ai presque gagné une seconde au tour. Je pense que j’aurai pu rester plus longtemps avec les voitures de tête, et c’est assez positif, a d'abord expliqué le natif de Genève au micro de Canal+, avant d'évoquer son abandon. Après le passage aux stands, j’ai vu que ma roue avant gauche était mal attachée, donc on a dû s’arrêter tout de suite. On verra si c’est une erreur humaine. Si c’est le cas, tout le monde fait des erreurs. Verstappen en fait une, par exemple, mais a de la chance. Quand on doit faire des arrêts en moins de trois secondes, tout est forcément poussé aux limites."

Avec ces deux abandons, l'écurie américaine a perdu gros. Et Romain Grosjean a déjà fait quelques calculs: "On perd une 4e et une 5e place pour le premier Grand Prix de la saison, donc le voyage retour sera forcément long, avec peut-être 22 points de moins au classement constructeur qui pèsent lourd dans la balance. Mais si on arrive à refaire la même performance à Bahreïn, ce sera extraordinaire !"