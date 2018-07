GP Allemagne: Hamilton finalement sanctionné ?

Lewis Hamilton a profité de l’abandon de Sebastian Vettel consécutif à une sortie de piste pour remporter le Grand Prix d’Allemagne ce dimanche – une course que le pilote Mercedes avait pourtant attaquée en 14e position.

Oui mais voilà, pour prendre de court son monde à l’entrée en jeu de la voiture de sécurité, le Britannique a subitement changé de trajectoire tandis qu’il ralliait les stands… Une manœuvre qui lui aura permis de faire la nique au peloton mais qui pourrait bien lui valoir une sanction.

Pas franchement réactifs sur le coup, les commissaires de course à Hockenheim ont décidé de convoquer le lauréat, lequel risquerait une pénalité de cinq secondes. Suffisante pour le priver de la victoire au profit de son coéquipier Valtteri Bottas, relégué à 4"535 sous le drapeau à damiers…

LAP 53/67



Hamilton looks to come into the pits...



But instead stays out, and leads under Safety Car#GermanGP #F1 pic.twitter.com/lHBfioSng8