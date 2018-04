Gasly ne voulait pas chambrer Alonso mais encourager Honda

A l’issue de son superbe Grand Prix de Bahreïn terminé à la 4e place, Pierre Gasly avait lâché à la radio, "Maintenant, nous pouvons lutter". Un propos que beaucoup ont pris pour une pique envers Fernando Alonso qui avait dit exactement la même chose après le Grand Prix d’Australie, soit la première course avec le moteur Renault et non plus le bloc Honda.

Le pilote français a cependant expliqué que cela n’avait rien à voir. "C’était une blague pour encourager Honda. Il ne faut pas mal interpréter. J’ai un grand respect pour Fernando Alonso, c’est un des meilleurs pilotes de tous les temps, une des pilotes que j’admirais quand j’étais petit, une de mes idoles. C’était un commentaire pour Honda parce qu’ils méritent cette reconnaissance", a-t-il en effet déclaré pour le Mundo Deportivo.