Formule 3: Mick Schumacher sacré champion d’Europe

Seulement 12e de la course initiale disputée ce samedi matin à Hockenheim, Mick Schumacher a terminé deuxième de la seconde session du jour – suffisant pour décrocher à 19 ans le titre de champion d’Europe de Formule 3.

Crédité de huit succès cette saison, le fils du Baron rouge – qui n’était pas passé par ce stade à ses débuts – devrait être appelé à faire ses preuves en Formule 2 la saison prochaine. Un passage obligé avant la F1 qui a fait la gloire de son père.

Like father, like son.



Mick Schumacher says he is "delighted" after the 19-year-old claimed his first Formula 3 title.



