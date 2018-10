Force India conserve Perez

Sergio Perez sera toujours chez Force India l'an prochain. La nouvelle était attendue depuis plusieurs semaines, elle a été officialisée ce jeudi.

Le pilote mexicain, 7e du championnat du monde les deux saisons précédentes et 9e du classement provisoire cette année, a été reconduit pour la saison 2019, au sein d'une écurie pour qui il court depuis 2014.

L'autre baquet devrait être la propriété du Canadien Lance Stroll, le fils du nouveau patron, à la place du Français Esteban Ocon, qui n'a toujours pas trouvé de nouvelle place et pourrait être contraint de quitter la F1.

BREAKING NEWS: @SChecoPerez confirmed for 2019 with @ForceIndiaF1!



Racing Point Force India is delighted to announce that Sergio Perez has agreed an extension to his contract and will race for the team in 2019.



Read the full story: https://t.co/qoHarRVb4X pic.twitter.com/iq1yCMccbu