Ferrari-Vettel: ''Jamais eu aucun problème avec Kimi''

Au terme de cette saison, Kimi Raikkonen quittera Ferrari pour Sauber et laissera sa place dans le baquet italien à Charles Leclerc. Sebastian Vettel, son coéquipier depuis quatre ans au sein de la Scuderia, a livré son sentiment sur le Finlandais, qui est également son ami en dehors des circuits. ''La chose la plus importante lorsque vous êtes coéquipiers, c’est le respect mutuel, mais aussi le nombre de choses qui peuvent parasiter vos relations. Et sur ce dernier point, il n’y a jamais eu aucun problème entre nous. C’est triste que Kimi parte car nous nous entendions bien malgré nos différences.''

Malgré la tristesse de voir partir Iceman chez Sauber, Vettel se réjouit de l’arrivée de Leclerc et promet de tout faire pour l’aider : ''Il mérite d’être en F1. Il va désormais avoir l’opportunité de courir pour une grosse écurie. On va voir de quoi il est capable. On fera le maximum pour l’aider.''