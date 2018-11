F1 : Et Leclerc a roulé avec sa Ferrari

Charles Leclerc est officiellement un pilote Ferrari. Après une première saison presque parfaite avec Sauber, le Monégasque disputera la saison à venir au sein de la Scuderia Ferrari, avec pour coéquipier Sebastian Vettel (meilleur temps la veille). Il a pu goûter à ce qui l'attend ce mercredi à Abu Dhabi lors des tests Pirelli. Un moment dont il se souviendra longtemps.

First day at the new office: @Charles_Leclerc leaves the @ScuderiaFerrari garage #F1Testing pic.twitter.com/rgEvjp4hmL