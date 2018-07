Bientôt des points pour les 15 premiers ?

Le Groupe Stratégie de la F1, chargé de représenter les écuries du plateau au sein d’un triumvirat par ailleurs composé de la FIA et de la FOM – trois entités présidant aux destinées de la discipline – s’est réuni début juillet avec une drôle d’idée en tête. Etendre le barème de points jusqu’à la 15e place.

Depuis 2010, les 10 premiers pilotes d’une course marquent des points au classement général. L’hypothèse d’en ajouter cinq de plus repose sur un a priori et un seul: motiver les concurrents hors des points aujourd’hui à batailler ferme jusqu’au drapeau à damiers…

Un peu léger pour de nombreux pilotes actuels, parmi lesquels les Français Esteban Ocon et Romain Grosjean, et le Monégasque Charles Leclerc. Tous soulignent l’importance de garder le barème en vigueur afin de préserver la notion de récompense.