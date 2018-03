Alonso: "Je pense que ce sera notre plus bas niveau de performance"

Le sourire est de retour dans le clan McLaren. Et pour cause, dès le premier Grand Prix en Australie, Fernando Alonso a égalé son meilleur résultat depuis son retour au sein de l'écurie britannique. Et si l'Espagnol reconnaît sans mal avoir bénéficié de circonstances favorables avec les abandons des deux Haas ou le souci de Bottas en qualifications, il n'en reste pas moins que c'est un résultat prometteur.

"Je pense que ça va être notre plus bas niveau de performance. Ce sera de mieux en mieux à chaque course", a-t-il notamment plaidé sur twitter. McLaren-Renault envisage de lutter avec Red Bull d'ici à la fin de la saison.

