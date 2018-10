Westermann en forme

La deuxième journée de l’Euroligue s’est terminée mercredi avec le deuxième succès du Real Madrid de Fabien Causeur (aucun point, un rebond et deux balles perdues en 10 minutes), tenant du titre, face à l’Olimpia Milan (91-85), grâce notamment aux 25 points, assortis de 11 rebonds, d’Anthony Randolph.

Le Fenerbahçe de Joffrey Lauvergne (4 points et 4 rebonds en 9 minutes) compte également deux victoires, après avoir dominé le Khimki Moscou (93-85), tout comme l’Olympiakos d’Axel Toupane (11 points, 5 rebonds et 2 interceptions en 23 minutes), qui est allé s’imposer 85-80 sur le parquet de Vitoria, alors que Vincent Poirier (10 points, 9 rebonds et 2 interceptions en 27 minutes) a frôlé le double-double pour la formation espagnole.

De retour au Zalgiris Kaunas après une saison au CSKA Moscou, Léo Westermann a été l’un des grands artisans du premier succès du club lituanien, à Istanbul face à l’Efes (78-93). Si, côté turc, Adrien Moerman a compilé 14 points, 4 rebonds et 3 interceptions en 30 minutes, et que Rodrigue Beaubois (4 passes) n’a pas réussi à inscrire le moindre point en 14 minutes, leur compatriote tricolore Westermann a lui terminé deuxième meilleur marqueur du match avec 17 points, plus 2 passes, une interception et 5 balles perdues en 18 minutes.