Le CSKA de De Colo s’offre le Real

Le match au sommet de la 10e journée de l’Euroligue a souri au CSKA Moscou jeudi soir face au Real Madrid, tenant du titre. Les Moscovites, vainqueurs 93-88 dans la capitale espagnole et qui s’emparent de la première place, ont pu compter sur Cory Higgins (24 points et 4 passes), et un Nando De Colo qui a compilé 15 points, à 4/6 à trois points, et 5 passes. Dans le camp d’en face, son compatriote tricolore Fabien Causeur est lui resté muet en un peu plus de 5 minutes de jeu.

