Jackson et Podgorica vainqueurs du Barça de Séraphin et Heurtel

En panne d’adresse à 3 points (0/3), Edwin Jackson (6 points, 5 passes et 3 rebonds) n’en a pas moins assuré la précieuse victoire de son équipe du Buducnost Pogdorica jeudi soir sur le parquet du FC Barcelone (64-67), en inscrivant les deux derniers points aux lancers-francs.

L’équipe monténégrine remporte sa troisième victoire lors de cette 11e journée de l’Euroligue, alors que, du côté de la formation catalane (6 victoires et 5 défaites), Kevin Séraphin s’est contenté de 3 points et 2 rebonds, Thomas Heurtel compilant 9 points, 4 passes et 2 rebonds.

A noter également le quatrième succès de Gran Canaria, à Milan (86-94), avec un Kim Tillie auteur de 12 points et 6 rebonds. Autre Français sur les parquets jeudi, Léo Westermann (2 rebonds, une passe et une interception) n’a lui pas inscrit le moindre point lors du succès de son équipe du Zalgiris Kaunas, qui affiche désormais un bilan de 5 victoires et 6 défaites, contre l’Olympiakos (83-75).