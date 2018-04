Euroligue: Beaubois et Poirier presque éliminés

Sauf retournement de situation inespéré, Rodrigue Beaubois et Vincent Poirier ne disputeront pas le Final Four de l'Euroligue.

Leur équipe de Vitoria s'est en effet inclinée pour la deuxième fois face à Fenerbahçe (95-89) ce vendredi, malgré la performance plus qu'honorable des deux joueurs français (11 pts et 4 passes pour Beaubois, 14 pts et 7 rebonds pour Poirier). Le club turc n'a besoin que d'une victoire pour remporter la série.

Dans l'autre match de la soirée, l'Olympiakos a battu le Zalgiris Kaunas (79-68), d'Axel toupane, auteur de 6 points en 12 minutes. Le club grec et le club lituanien sont à égalité 1-1.

So proud of us ...we improve a lot

tough loss tonight ... but its not finished lets wait for them at home #VamosBaskonistas #0-2