Doncic MVP du Final Four

Sans grande surprise, la victoire du Real Madrid en Euroligue a permis à Luka Doncic de recevoir le titre de MVP du Final Four. A 19 ans, le meneur-arrière slovène devient le plus jeune joueur à recevoir ce trophée, et réalise le doublé, après avoir été élu MVP de la saison régulière, comme Nando de Colo en 2016.

Lors du Final Four, Doncic n'a pas affolé les compteurs (15,5 points de moyenne à 35% de réussite au tir, 3 passes et 5 rebonds), mais il assumé son rôle de leader dans les moments chauds. Et ajoute une nouvelle ligne à son palmarès après le titre européen décroché l'an passé avec la Slovénie, où il avait été élu dans le meilleur cinq de la compétition.

Phénomène de précocité, Doncic devrait rejoindre la NBA la saison prochaine. Il est attendu très haut dans la prochaine Draft, peut-être même en n°1 du côté de Phoenix, qui a embauché cet été le sélectionneur... de la Slovénie.