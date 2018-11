De Colo, une première historique

Le CSKA Moscou a remporté jeudi soir son cinquième match d'Euroligue en autant de rencontres, face à l'Olympiakos (69-65).

Nando de Colo n'a joué que neuf minutes et n'a marqué aucun point, une première pour lui en... 138 matches !

Le Barça s'est imposé face à au Maccabi Tel-Aviv (74-58) avec six points pour Séraphin et six points, cinq passes pour Heurtel. Le Fenerbahçe a dominé le Bayern (88-84) avec 10 points de Lauvergne, enfin Baskonia s'est facilement joué du Darussafaka (82-56) avec un double-double pour Vincent Poirier, à 10 passes et 10 rebonds.