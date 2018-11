Les Bleues ont tout emporté

La victoire des Bleues en Roumanie, samedi, avait déjà quasiment assuré l’essentiel, à savoir la qualification pour la phase finale de l’Euro 2019 (en juin et juillet, en Serbie et Lettonie). Restait à conquérir la première place du groupe E des éliminatoires, et le dernier choc face à la Slovénie a été magnifiquement empoché par les joueuses de Valérie Garnier. Un succès 88-44, pile le double de points, c’est un véritable carton en faveur des Françaises, qui ont bien mérité leur totale réussite du soir.

Avec un joli cinq de départ Epoupa-Miyem-Gruda-Ayayi-Johannes, les vice-championnes d’Europe avaient de l’énergie mais aussi de l’expérience à revendre. Et tout a fonctionné comme sur des roulettes, avec un 31-9 dès la fin du premier quart ! Puis 47-18 à la pause. Après la défaite du match aller, 68-62, la revanche est spectaculaire et replace nos Bleues à leur rang, devant des spectateurs en folie à Charleville-Mézières.

Au-delà du retour d’une belle dynamique, c’est un vrai avantage que de terminer en tête de la poule (ce qui n’aurait pas été le cas sans victoire d’au moins sept points). En effet, l’équipe de France sera dans le premier chapeau au tirage au sort et s’évitera ainsi l’Espagne ou encore la Serbie dès le premier tour de la compétition.