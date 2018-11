C’est une inspiration géniale qui a changé sa vie à tout jamais. Le 30 juin 2018, Benjamin Pavard a basculé dans une autre dimension grâce à son but légendaire face à l’Argentine. Sorti de nulle part et devenu champion du monde à 22 ans, le Nordiste est aujourd’hui une icône nationale. En exclusivité pour REC, Clément Chauveau a pu l’accompagner dans la découverte de ce nouveau statut et dans son après Coupe du Monde, qui s’avère délicat avec son club allemand de Stuttgart. Un reportage à découvrir samedi 8 décembre à 18h sur beIN SPORTS 1.