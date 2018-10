"C’est déjà une satisfaction d’y être, surtout une deuxième fois après 2016." Sa seule présence parmi les 30 joueurs nommés pour l'élection du prochain Ballon d'or suffit au bonheur d'Hugo Lloris, le gardien et capitaine de l'équipe de France sacrée championne du monde cet été en Russie, qui plaide en revanche pour que l'un de ses partenaires décroche le trophée. Sans prendre parti pour l'un ou l'autre des 6 autres Français sélectionnés.

"Tout ce que je souhaite, c’est qu’un coéquipier soit sur la plus haute marche du podium… Je leur souhaite en tout cas. Parce qu’ils le méritent et parce que ça concrétiserait le sacre mondial. (…) On verra le sort qu’on réserve aux Français", a commenté Lloris dans un entretien accordé à Canal+ Sport.