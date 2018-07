"Yes, enfin ! Je n'en peux plus", a d’abord réagi l’attaquant en regardant le concerné, avant de poursuivre: "Non, je rigole. Fifi, c’est un bon, c’est notre petit grincheux. A chaque conférence de presse, il dit un peu les questions qui vont être posées. Il est bon dans ce qu’il fait, même s’il est un peu grincheux et ne sourit pas trop. C’est un chouette type". Les journalistes se sont alors levés pour applaudir Philippe Tournon lors de ce tout dernier rendez-vous média à Istra, à deux jours de la finale contre la Croatie.

Ancien journaliste, il a dirigé le service de presse de la FFF de 1983 à 2004 avant de reprendre du service en 2010 à la demande de Laurent Blanc. Raphaël Raymond, qui a récemment quitté la rédaction de L’Equipe, va le remplacer dans cette fonction.