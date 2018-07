Sur Giroud

Olivier est là depuis un moment, il est très important pour le groupe, c’est un cadre. On est très content de sa Coupe du monde. On peut dire qu’il ne marque pas mais si vous regardez ses matches, il fait énormément, offensivement comme défensivement. Il aide beaucoup. C’est super. Il a peut-être cette frustration de ne pas marquer, mais le plus important c’est que l’équipe gagne. Les critiques ne sont pas justifiées car il fait un gros travail de sape.

Sur Lloris

Il a toujours eu cette grande expérience. Ça fait très longtemps qu’il est là maintenant et il a toujours été le même. C’est sa grande force. C’est le capitaine, il a une grande assurance, ça nous aide énormément. Il parle peu et quand il parle, ses mots sont très importants. Il est écouté. Hugo a cette force de caractère qui fait de lui le capitaine depuis des années.

Sur Varane

Il a évolué, il a pris de l’envergure dans le vestiaire et sur le terrain. C’est grâce à ses années au Real Madrid et il a passé ce cap en équipe nationale. On le sent vraiment taille patron et c’est ce qui fait la différence. On le voit sur le terrain et en dehors. Il s’extériorise beaucoup plus.

Sur Mbappé

Kylian a énormément de qualités dans la percussion, dans son jeu avec et sans ballon. Malgré son jeune âge, il démontre énormément de qualités. Il dégage beaucoup de force. C’est un danger permanent pour l’adversaire. Plus on a avancé dans la compétition, plus les adversaires ont eu un œil attentif sur lui et ça libère d’autres joueurs. Il sera encore dangereux dimanche, j’en suis persuadé.

Sur le duo Kanté-Pogba

Ça paraît plus que naturel. Ce sont des joueurs qui se complètent super bien, deux joueurs qui couvrent un maximum de terrain. Défensivement, ils font un boulot énorme. NG est plus dans son registre, alors que Paul, avec les années, a appris à ce niveau-là, a beaucoup progressé dans ce sens. Ils ont aussi la capacité de trouver les attaquants rapidement. Paul possède cette finesse technique qui lui permet de faire des différences avec le ballon. Il a aussi cette qualité de passes, de jeu long, qui fait de lui un joueur différent. NG est un maître de la récupération, un monstre pour couvrir le terrain en entier. Ils sont au top dans cette compétition. Les attaquants font aussi un boulot extraordinaire. On a un bloc solide, qui est difficile à manœuvrer.

Sur Pavard et Hernandez

Honnêtement je suis surpris car c’est arrivé très vite. Il faut une année, voire deux, pour se fondre dans le moule. Eux sont arrivés sans pression et ont joué avec leurs qualités. Être aussi bons dans une telle compétition, avec cette pression et malgré leur jeune âge, c’est fantastique. On ne les attendait pas là. Franchement, ils m’épatent.

Sur Deschamps

Depuis 2012, il a su créer un groupe à son image. C’est lui le patron, le chef du navire. Il a fait des grandes choses en tant que joueur et en tant qu’entraîneur aussi. Il a essayé de retranscrire ça sur ses joueurs. Il a toujours eu cette rigueur et cette façon de diriger. On est très heureux d’avoir un sélectionneur comme ça. S’il a eu autant de bons résultats, ce n’est pas anodin. Chapeau.