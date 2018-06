Il paraît qu’il faut être supporter plutôt que journaliste. Alors, soyons ravis: l’équipe de France, avec sept points, termine en tête de son groupe C et devrait donc s’éviter la Croatie en huitièmes de finale. Après leur 0-0 très solide face au Danemark, les joueurs de Didier Deschamps s’imposent comme une immense force défensive au plan international. L’Allemagne, le Brésil et l’Espagne, pour ne citer qu’eux, tremblent, eux qui suent (ou ont sué) à grosses gouttes pour rejoindre les huitièmes de finale de cette Coupe du monde 2018.

Si vous voulez un minimum de journalisme, en toute modestie, voici la deuxième version: les Bleus, s’ils sont tombés sur un adversaire étonnamment aussi amorphe qu’eux (alors que c’était au Danemark de jouer pour aller chercher la première place), ont bouclé mardi un premier tour d’un ennui incroyablement profond. Thomas Lemar ou Ousmane Dembélé, pour citer ceux qui jouaient le plus gros au sein de cette équipe A’, ont été d’une indigence rare. Plus que jamais, seul le résultat compte. A part peut-être un difficile Suède-Corée du Sud, les trois pires matches du premier tour ont probablement été ceux des Français. C’est le premier 0-0 de la compétition.

Deschamps : "S'ils ne veulent qu'un point..."

On ne peut presque rien vous raconter d’autre. Le seul à avoir animé ce match est Nabil Fekir, d’un tir puissant juste à côté à la 70e minute – peu après son entrée en jeu à la place d’un Antoine Griezmann une nouvelle fois transparent – puis d’une frappe cadrée à la 82e, contraignant Kasper Schmeichel à l’arrêt. Ceux qu’on a le plus vus, sans surprise, sont N’Golo Kanté et Steven N’Zonzi, qui a fait honneur à sa titularisation. Et Raphaël Varane (promu capitaine en l’absence de Hugo Lloris, laissé au repos au profit de Steve Mandanda), un peu.

"S’ils ne viennent pas, on ne va pas non plus aller les chercher, se désole presque Didier Deschamps. S’ils ne veulent qu’un point… Il n’y avait pas de risques à prendre non plus. Le résultat convenait aux deux équipes." Merci "DD"… On peut convoquer 2006 et les deux premiers matches poussifs, 2014 et ce 0-0 contre l’Equateur, l’Euro 2016 et cet autre 0-0 devant la Suisse. Mais jamais, ô grand jamais, depuis de nombreuses années que les Français passent l’écueil d’une poule, ils n’avaient livré trois matches aussi lénifiants. Espérons aussi que les absences de Kylian Mbappé ou Paul Pogba aient été plus importantes qu’on pouvait l’imaginer.