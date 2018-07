Varane marqué par "le talent monstrueux" de Mbappé

Impossible de ne pas évoquer les performances de Kylian Mbappé quand on parle du sacre de l’équipe de France. Durant toute la Coupe du monde, les Bleus ont fait preuve d’une cohésion sans faille, d’une farouche volonté de gagner ensemble qui a aussi mis en évidence le talent du jeune Parisien. Le match face à l’Argentine en est sans doute le meilleur symbole et l’élément déclencheur aux yeux du monde entier. Son doublé et cette fameuse accélération à 37 km/h ont en effet fait le tour du monde.

Désormais, le voilà attendu au sommet… "Quand on arrive tôt comme ça, les attentes sont élevées. On va dire que Kylian, s’il ne gagne pas le Ballon d’or l’année prochaine, ce n’est pas normal. On va bientôt l’engueuler", rigole Raphaël Varane dans les colonnes de L’Equipe. Le défenseur qui a aussi remporté la Ligue des champions avec le Real Madrid est particulièrement bien placé pour jauger son partenaire.

"Je suis marqué par son intelligence"

Et au-delà de ce qui saute aux yeux, il est manifestement sous le charme. "Il est plus précoce que moi. Je suis marqué par son intelligence, sa maturité. Par son talent monstrueux. (…) J’ai connu quelques extraterrestres. Je pense que c’est la première fois que je rencontre un extraterrestre jeune. (…) Quand je parle tactique avec lui avant les matches, je n’ai pas le temps de finir les phrases, il a déjà compris. C’est assimilé", lance-t-il.

Un propos qui en dit long. Son assurance saute aux yeux, sa conscience de ses qualités aussi. Mais dans le bon sens du terme. Il est posé et intelligent et quand Varane met en avant sa culture tactique ou cette compréhension extrême des schémas, cela ne peut que renforcer cette certitude qu’il sera sans doute, un jour, le meilleur joueur du monde.