U19: Les Bleuettes qualifiées pour l'Euro

Comme leurs homologues masculins de la même catégorie d'âge, les joueuses de l'équipe de France U19 joueront la phase finale de l'Euro 2018, du 18 au 30 juillet, en Suisse.

Une qualification que les Bleuettes ont validé à la faveur d'une victoire (1-0) sur la Belgique ce mardi, au stade Kisapuisto de Lahti (Finlande). Un succès qui vient compléter le carton plein des filles entraînées par Gaëlmme Dumas, après des victoires sur l’Azerbaïdjan (6-0) et la Finlande (2-1) les jours précédents. C'est Jessy Roux qui, sur une passe décisive d'Amélie Delabre, aura trouvé la faille d'entrée face aux Belges (2e), un avantage défendu jusqu'au bout grâce notamment à un arrêt de Blandine Joly sur coup-franc (90e+4).

En Suisse, cet été, les Françaises, lauréates de la compétition en 2003, 2010, 2013 et 2016), retrouveront, outre le pays hôte, l’Allemagne (sextuple vainqueur de l'épreuve), le Danemark (un succès), l’Espagne (deux fois titrée et tenante), l’Italie (une victoire) et les Pays-Bas (une fois couronnés), vainqueurs des autres poules ; le dernier qualifié sera issu du groupe 1 (Grèce, Islande, Norvège et Pologne) le 11 juin prochain.