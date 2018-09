Stéphan dithyrambique au sujet de Zidane

Aujourd'hui, Guy Stéphan est connu pour être le premier adjoint de l'icône Didier Deschamps, qui vient de ramener l'équipe de France sur le toit du monde via la consécration des Bleus en Russie. Mais le Breton a aussi un long vécu de technicien, au travers d'expériences de n°1 sur le banc de touche de l'Olympique Lyonnais, des Girondins de Bordeaux ou du Sénégal. Et avant de devenir le bras droit du double champion du monde 1998 et 2018 à l'OM à partir de 2009, Stephan a aussi été adjoint chez les Gones, au Besiktas Istanbul, mais aussi... en équipe de France. Il faisait ainsi partie du staff de Roger Lemerre lors de l'Euro 2000. A ce titre, il a ainsi pu côtoyer de très près une génération dorée, qui commence à embrasser une carrière de coach.

Bien sûr, DD est celui que Guy Stéphan connaît le mieux, un homme qui "sait diriger et fédérer autour de lui", comme il l'explique au cours d'un entretien accordé à la Fifa. "Il a une grande capacité d'écoute et une très bonne relation avec les joueurs. Il a une parfaite connaissance de son métier et du haut niveau. Mais ce qui m'impressionne le plus, c'est sa faculté à prendre les bonnes décisions au bon moment. Pour la Coupe du Monde, il a su faire les bons choix et a su garder le cap même quand les critiques était présentes". "S'il y a quelqu'un à l'époque que j'imaginais sur le banc de touche, c'est bien lui. J'étais loin de me douter qu'on allait travailler ensemble par la suite", ajoute-t-il au moment d'évoquer leur premier contact joueur-technicien en 2000.

La carrière de Didier Deschamps était presque programmée pour se poursuivre sur le bord des terrains, ce qui n'était pas forcément le cas d'un Zinedine Zidane. "Je vous mentirais si je disais le contraire. Il n'avait pas la même vocation que Didier, certifie celui qui fut joueur professionnel à Caen, Rennes ou Le Havre dans les années 80. Après sa carrière de joueur, Zizou a pris son temps. Puis il a passé ses diplômes et s'est construit avec beaucoup de méthode et d'intelligence. Ce qu'il a réalisé avec le Real Madrid est exceptionnel". L'ancien coach de la Maison blanche aura peut-être l'occasion un jour de prendre lui aussi les commandes des Bleus pour tenter d'étoffer un palmarès déjà riche de trois Ligues des champions, d'une Liga, de deux Supercoupes de l'UEFA, de deux Mondiaux des clubs et d'une Supercoupe d'Espagne.