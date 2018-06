Sidibé ne cache pas sa frustration

Le 9 juin dernier, lors du dernier match de préparation pour la Coupe du monde contre les Etats-Unis (1-1), Djibril Sidibé a laissé des plumes. Le défenseur de l'AS Monaco avait pris un coup sur le genou droit, et avait également été coupable sur le but américain. Depuis, il a tout simplement perdu sa place de titulaire en équipe de France, au profit d'un Benjamin Pavard qui ne lui pas laissé l'opportunité de faire ses preuves, et a répondu présent face à l'Australie (2-1), puis contre le Pérou (1-0). Désormais, l'ancien Lillois se retrouve donc dans une situation à laquelle il n'était pas préparé, et doit faire contre mauvaise fortune bon coeur.

"Il y a un peu de frustration étant donné que je jouais la plupart des matches avant le Mondial. Mais c'est un rêve pour moi de disputer cette Coupe du monde. Tous les joueurs aimeraient être à ma place, a-t-il expliqué ce samedi face à la presse. On va se rabaisser pour le collectif, travailler, et attendre l'occasion pour démontrer au coach qu'on a les qualités pour être titulaire". Peut-être dès mardi, face au Danemark, à l'occasion d'un match décisif dans la quête de la première place du groupe C. "Si je joue contre le Danemark, mon objectif sera de prendre confiance sur le terrain, essayer de faire le match parfait pour marquer des points et gagner ma place pour les matches suivants, prévient Djibril Sidibé. Je ne pense pas que ce match serve à faire tourner, car on veut vraiment garder la première place".

Devenir une référence à ce poste Djibril Sidibé

Ce qui pourrait donc réduire ses chances de prendre véritablement part à cette Coupe du monde, même si l'assurance de disputer un huitième de finale est d'ores et déjà acquise pour les Bleus. Pour l'heure, c'est Benjamin Pavard qui lui barre la route, "un bon joueur, un bon défenseur. Il n’a pas peur, il défend bien, il est polyvalent, il attaque bien", résume son concurrent direct. Le sociétaire du VfB Stuttgart est par ailleurs souvent décrit comme bien plus sûr défensivement que le Monégasque. "Ça m’embête un peu, mais je ne maîtrise pas la langue des autres. Mon souhait est de devenir une référence à ce poste. Je ne me mets pas de pression, j’accepte les critiques, et j’essaie de corriger petit à petit mes défauts", rétorque-t-il.

Ce qui passera d'abord par les séances d'entraînement, où les matches des "coiffeurs" comme ce fut encore le cas vendredi face aux U19 du Spartak Moscou. "Ce n’est pas évident de ne pas jouer, ou de peu jouer. Tout se chamboule, concède Sidibé. Mais on est des professionnels, on sait que la compétition est encore longue, et j'espère qu’on ira le plus loin possible. On doit bien s’entraîner, être prêt pour sauter sur l’occasion quand elle se présentera. Beaucoup de joueurs rêveraient d’être à notre place, c’est une fierté, un honneur, et on n'a pas le droit de faire de caprices". En douceur, en toute logique et avec franchise, le message est passé...