Sidibé, Mendy, Dembélé... Les nouvelles sont bonnes

C'était jour de reprise, mercredi, à Clairefontaine. Tous les Bleus convoqués dans la liste des 23 ont fait leur arrivée au Château, à l'exception de Raphaël Varane, retenu par la finale de la Ligue des champions, et de N'Golo Kanté, arrivé la veille, ce qui a inspiré une petite blague à Didier Deschamps, qu'on peut entendre dans l'une des vidéos de la FFF ("Tu es venu de Londres en courant ?").

Le sélectionneur était plutôt de bonne humeur car, si l'on excepte le gros point noir du jour, le cas Adrien Rabiot, les nouvelles sont plutôt bonnes sur l'état des troupes tricolores. Notamment en ce qui concerne Ousmane Dembélé, victime le week-end dernier d'un tacle violent d'un joueur de la Real Sociedad. "J’ai craint le pire sur le moment, a reconnu "DD" en conférence de presse. Mais j’ai pu échanger très rapidement avec lui. J’en saurais un peu plus bientôt car Ousmane va passer entre les mains des docteurs. Je n’exclus pas qu’il soit disponible pour lundi contre l'Irlande, car toute blessure grave est écartée, c’est juste une question de jours". Dembélé a pris part, avec ses coéquipiers, à la sortie VTT organisée mercredi soir.

Si j'ai des informations négatives, la deadline c'est le 4 juin

Dans un autre registre, Deschamps s'est montré positif au sujet de ceux qui devraient être ses deux latéraux titulaires, Djibril Sidibé et Benjamin Mendy, qui ont tout juste repris la compétition après avoir connu des blessures plus ou moins longues. "Je n'ai pas d'inquiétude, les deux sont guéris, a assuré le sélectionneur. Djibril n'est resté que trois semaines à l'arrêt et a fait le dernier match presque en entier. Pas de souci particulier. Benjamin c'est différent mais il est guéri aussi. C'est juste une question de rythme, d'intensité. Ça passe par une montée en puissance pour avoir le rythme de la compétition. Je n'ai pas d'inquiétude."

"Si j'ai des informations négatives, la deadline c'est le 4 juin", a ajouté Deschamps, qui peut appeler d'ici le 4 juin autant de joueurs qu'il le souhaite parmi les suppléants désignés, comme Lucas Digne ou Mathieu Debuchy chez les latéraux, ou Kingsley Coman voire Anthony Martial en cas de pépin pour Dembélé. Après cette date, Deschamps ne pourra remplacer qu'un seul joueur parmi ses 23, uniquement sur blessure, avant le début de la Coupe du monde. Et il pourra alors faire appel, s'il le souhaite, à un joueur qui ne figure pas actuellement dans la liste des suppléants.