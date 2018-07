Plus dure sera la quête du maillot aux deux étoiles...

Dimanche soir, peu après le sacre des Bleus, 1 500 chanceux ont pu commander sur le site de Nike un maillot de l’équipe de France doublement étoilé. Les autres prétendants à la tunique consacrée se sont cassé les dents devant les portes des boutiques officielles, restées closes toute la journée de lundi durant. Faute de stock notamment.

"Tout est parti en cinq minutes", précise dans L’Equipe un cadre de la FFF en relation avec l’équipementier américain. Une firme à la virgule qui a d’ores et déjà enclenché le processus de production de masse, mais ne pourra pas honorer ses nombreuses commandes avant le mois d’août. A condition qu’elles aient été effectuées via les plateformes officielles de la fédération française de football et de Nike-même.

Mieux qu’adidas en 1998 ?

Le site spécialisé Footy Headlines indique que 20 000 exemplaires du fameux maillot ont déjà été écoulés, entre les joueurs et leurs proches, les cadeaux aux VIP tels que Beyoncé et Jay-Z, et ceux faits aux médias diffuseurs de la Coupe du monde – TF1 et beIN SPORTS – deux vitrines susceptibles d’alimenter à plein régime les carnets de commande.

Les prix ont beau être élevés – comptez 85 euros pour un replica et jusqu’à 140 euros pour un maillot original – Nike, qui verse chaque année 50 millions d’euros à la FFF, se frotte déjà les mains. En 1998, adidas, qui équipait alors les Zidane et consorts, avait vendu quelque 800 000 tuniques tricolores dans les six mois qui avaient suivi le premier titre mondial de l’équipe de France. Un record qui promet de tomber cette année.