Personne ne fait mieux que les Bleus depuis vingt ans

Après avoir attendu 68 ans pour disputer leur première finale de Coupe du monde, les Bleus semblent y avoir pris goût. Depuis 1998, la France a en effet disputé trois des six finales de Coupe du monde, les trois dernières disputées en Europe. Avec, à la clé deux titres de championne du monde (1998, 2018) et une finale perdue aux tirs au but (2006).

Ajoutez-y un sacre (2000) et une finale perdue à l’Euro (2016) et les Bleus peuvent se targuer d’être la meilleure équipe du monde depuis vingt ans. A titre de comparaison, l’Espagne n’affiche ainsi qu’une Coupe du monde (2010) et deux Euros (2008, 2012), l’Allemagne une Coupe du monde (2014) et une finale de l’Euro (2008), de même que l’Italie avec un sacre mondial en 2006 et une finale européenne perdue en 2012. Il n’y a finalement que le Brésil à pouvoir contester la suprématie de la France sur la période avec certes une seule Coupe du monde (2002), mais également une finale mondiale (1998) et trois Copa America (1999, 2004, 2007).

Meilleure équipe du monde sur les vingt dernières années, la France n’affiche toutefois pas la même domination que d’autres pays par le passé. Entre 1950 et 1970, le Brésil a ainsi remporté trois Coupes du monde (1958, 1962 et 1970), disputé ce qui s’apparentait à une finale mondiale (1950) et gagné trois championnats sud-américains (1953, 1957, 1959). De même l’Allemagne entre 1972 et 1992 a-t-elle remporté deux Coupes du monde (1974, 1990), ajouté deux finales mondiales (1982, 1986) et deux Euros (1972, 1980) ainsi que deux finales européennes (1976, 1992).