Matuidi: ''On n’est pas une équipe de contre''

On le sait, le style de jeu de l’équipe de France championne du monde 2018 a fait grincer des dents aux quatre coins de la planète. Et pour cause, les Bleus de Didier Deschamps ont surtout été impériaux défensivement, laissant le ballon à leurs adversaires afin de faire très mal en attaque rapide, comme contre l’Argentine (4-3), la Belgique (1-0) et la Croatie en finale (4-2). Blaise Matuidi, lui, n’aime pas vraiment cette étiquette "d’équipe de contre".

"Bien sûr qu’on a joué en fonction de l’adversaire, on a su s’adapter au jeu adverse. Parfois, l’adversaire nous met dans une position d’attente. Parfois, on a la possession. Je peux vous rappeler un but contre l’Argentine qui n’était pas un contre: ça part d’un 6 mètres, on remonte le ballon et ça finit par une frappe croisée de Kylian (pour le 4e but français, ndlr). On ne peut pas nous qualifier d’équipe de contre", a assuré le milieu de terrain tricolore, samedi en conférence de presse.

Pourtant, "Blaisou" a lui-même affirmé, quelques secondes auparavant, que son équipe avait du mal quand il fallait prendre le jeu à son compte comme face à l’Islande (2-2), jeudi. "Contre un adversaire regroupé, on a souvent du mal et ça a été le cas. On doit justement progresser quand on a le ballon, en allant plus vite vers l’avant, en jouant dans les petits espaces", détaille ainsi le joueur de la Juventus, qui précise que l’opposition sera différente mardi prochain contre l’Allemagne. Les Bleus joueront de nouveau en contre.