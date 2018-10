Lloris: "Pogba est jugé injustement"

A la veille de la rencontre face à l'Allemagne, prévue au Stade de France mardi soir à 20h45 dans le cadre de la Ligue des nations, Hugo Lloris s'est exprimé sur le cas Paul Pogba, ce lundi en conférence de presse.

"Il a un statut du fait de son transfert record (110 millions d'euros lors de son retour à Manchester United en 2016), mais je trouve qu'il est jugé injustement, a ainsi déclaré le capitaine de l'équipe de France. Il est arrivé à maturité et sait ce qu'il doit faire. Il le démontre en équipe de France et ses performances à Manchester United sont loin d'être aussi mauvaises qu'on le dit. C'est une équipe qui a moins de résultat que prévu, mais c'est une grande équipe et un grand club. Il répondra présent le moment venu".