Le Graët tire un trait définitif sur Benzema

Noël Le Graët le dit et le redit ce dimanche dans les colonnes de L’Équipe: Karim Benzema, quadruple vainqueur de la Ligue des champions (2014, 2016, 2017 et 2018), "est un grand joueur" – "je reste le seul à (le) déclarer partout" –, "mais (…) c’est terminé" entre les Bleus et lui.

Le président de la FFF a été interrogé samedi par nos confrères, en marge d’une Assemblée fédérale qui se tenait le matin au Palais de la musique et des congrès de Strasbourg, sur le tweet signé de l’avant-centre du Real Madrid qui le critiquait trois jours plus tôt. "Je ne suis pas sûr que ce soit lui qui l’ait écrit pour être très franc", commence-t-il par dire en pointant du doigt "l’amertume de (l’agent)" de Benzema (Karim Djaziri).

"C'est quelqu'un, il ne faut pas se raconter d'histoires"

"Monsieur Le Graët, avec tout le respect que je vous dois, vous avez perdu une occasion de vous taire. (…) Je découvre votre vrai visage, qui n’est pas celui (d’un homme) qui disait beaucoup m’aimer et ne pas se mêler (…) des choix du sélectionneur", peut-on lire depuis mercredi sur le profil de "KB9". Ce qui faisait suite aux propos suivants du dirigeant breton (tenus à l’AFP): "Benzema ? C’est de l’histoire ancienne, on ne peut pas revenir en arrière. (Mais) c’est quelqu’un, il ne faut quand même pas se raconter d’histoires".

Le Lyonnais de 30 ans n’a pas été pris par Didier Deschamps – un "choix sportif" pour "le bien" et "l’équilibre" du groupe France – depuis novembre 2015 et sa mise en examen, tristement célèbre, dans l’affaire de chantage à la sextape contre Mathieu Valbuena. Et si Zinédine Zidane, son "frérot" qui l'entraînait au Real, venait à succéder à "DD" ?