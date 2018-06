Le Graët: "On a des qualités techniques au-dessus de la moyenne"

L’équipe de France prépare activement son premier match de la Coupe du monde face à l’Australie, samedi à midi. De passage en conférence de presse, Noël Le Graët, le président de la FFF, en a profité pour poser un objectif précis: "On va essayer d’aller dans le dernier carré, on va voir comment va se comporter l’équipe".

Pour y parvenir, les Bleus pourront s’appuyer sur des qualités identifiées: "Franchement, on a des qualités techniques au-dessus de la moyenne, nos joueurs évoluent dans des grands clubs, après dans le dernier carré, on verra. Ils sont tellement solidaires et il y a une qualité technique folle. Le ballon ne sort jamais du terrain, c’est incroyable. Techniquement, ils n’ont pas grand-chose à envier à d’autres nations."