Le conseil de Ben Arfa à Deschamps

Chroniqueur pour France Football durant la Coupe du monde, Hatem Ben Arfa a évoqué le souvenir de l’Euro 2012, sa seule compétition internationale, et abordé le thème du cloisonnement des équipes lors de la compétition, assurant que la France avait beaucoup de retard en la matière.

"Lors de l’Euro 2012, avec Laurent Blanc, j’avais l’impression de me retrouver dans un camp militaire retranché, a ainsi expliqué l’ancien Lyonnais. J’étouffais vraiment, avec un gros sentiment d’enfermement, parfois un peu oppressant. Dans ce domaine, je pense que la France a beaucoup de retard. Nous sommes un peu frileux et restés bloqués sur ce qui se faisait il y a vingt ans. Je connais bien Didier Deschamps, c’est un technicien qui a beaucoup de qualités mais je ne suis pas certain qu’il soit très ouvert sur l’évolution d’un mode de fonctionnement en interne."