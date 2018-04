La FFF rend hommage à Michel

Noël Le Graët a évidemment, lui aussi, tenu à rendre hommage à Henri Michel, ancien joueur du FC Nantes et sélectionneur des Bleus, décédé mardi matin à l’âge de 70 ans. "C’est avec une immense tristesse que la fédération française de football a appris ce matin la disparition d’Henri Michel", indique le président de la FFF dans un communiqué.

"Henri Michel a connu une carrière remarquable de joueur et d’entraîneur. Comme sélectionneur de l’équipe de France olympique, il a remporté une médaille d’or à Los Angeles en 1984 et disputé en tant que sélectionneur de l’équipe de France une demi-finale de Coupe du monde en 1986 au Mexique qui reste dans toutes les mémoires", rappelle-t-il.

Et le patron de la "3F" de conclure: "Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille et ses proches."