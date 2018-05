Koscielny, sa lettre de soutien aux Bleus

C'est l'autre lettre dans l'actualité de l'équipe de France. Pendant qu'Adrien Rabiot envoyait un courriel à Didier Deschamps pour lui notifier son refus d'endosser le statut de suppléant, Laurent Koscielny, à l'inverse, a pris la plume pour apporter son soutien aux Bleus, lui qui ne pourra pas disputer la Coupe du monde en raison d'une grave blessure au tendon d'Achille.

"Profitez les gars ! Profitez bien de chaque instant, de chaque minute ensemble, sur et en dehors du terrain, pendant la préparation puis la phase finale en Russie, lance le défenseur d'Arsenal (32 ans, 51 sélections). J'ai eu la chance de participer à la Coupe du monde 2014 au Brésil avec certains d'entre vous. C'est une compétition magnifique. Je pensais vivre cette nouvelle aventure avec nous et prendre ma retraite internationale après. Le destin en a voulu autrement."

Dans son texte, Koscielny témoigne toute sa confiance en ses coéquipiers, et invite les 23 joueurs appelés par Deschamps à rester soudés. "Chacun se battra et fera l'effort pour l'autre, c'est aussi l'esprit de ce groupe", estime l'ancien Lorientais, dans une démarche qui a beaucoup plu au sélectionneur. "Son initiative est très bien, a jugé "DD". J’ai fait en sorte que tous les joueurs puissent lire sa lettre. Si ça peut mettre en éveil tout le monde, car il y avait tout dans cette lettre... C’est un homme sur qui on peut compter."

"Il ne faut jamais oublier qu'on fait un beau métier, rappelle ainsi Koscielny. On a cette chance de participer à des événements planétaires incroyables qui génèrent des émotions fortes. Tout un pays sera derrière vous." Et Koscielny en premier lieu.