Kane meilleur buteur du Mondial

Malgré les réalisations de Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, ce dimanche contre la Croatie, lors de la finale de la Coupe du monde (4-2), Harry Kane hérite du soulier d’or de ce Mondial 2018. L’attaquant anglais termine meilleur buteur de la compétition avec six réalisations: un doublé contre la Tunisie, un triplé face au Panama et un but inscrit aux dépens de la Colombie.

Le joueur de Tottenham devance ainsi de deux longueurs les Français champions du monde Griezmann et Mbappé, le Belge Romelu Lukaku, le Russe Denis Cheryshev et le Portugais Cristiano Ronaldo, tous crédités de quatre buts dans ce tournoi.