Islande: Après 7 ans, le sélectionneur s'éclipse

Après s'être révélée lors de l'Euro 2016 en France avec à la clé une place en quarts de finale, l'équipe d'Islande avait réussi le nouvel exploit de décrocher sa première qualification pour une phase finale de Coupe du monde en Russie. Un bilan à mettre en très grande partie au crédit du sélectionneur Heimir Hallgrimsson qui, ce mardi, au surlendemain de la clôture de ce Mondial remporté par les Bleus de Deschamps, choisit de se retirer.

The FA of Iceland can now confirm that Heimir Hallgrímsson will not continue as head coach of the Icelandic men´s national team. Hallgrímsson steps down as Iceland coach at his own request after 7 years in the job, having joined in 2011. pic.twitter.com/4Srl1lDdkq