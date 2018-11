Hugo Lloris : "Si on respecte les fondamentaux..."

Après les six arrêts d’Alphonse Areola contre l’Allemagne, puis les sept d’Hugo Lloris face à l’Islande, le capitaine des Bleus a encore fait plus fort vendredi soir lors de Pays-Bas-France, réalisant neuf arrêts lors de la défaite des hommes de Didier Deschamps en Ligue des nations (2-1). Et jamais, depuis 10 ans, un gardien de l’équipe de France n’avait eu autant d’interventions à effectuer. "Il faut que ça nous serve pour le futur. On avait eu une alerte face à l’Islande mais on ne pensait pas que ça puisse nous arriver en match officiel", a réagi Lloris en conférence de presse, avant de revenir sur sa prestation.

"Ça fait pas mal d’années que je suis en équipe de France, et je n’ai pas forcément l’habitude d’avoir autant de sollicitations, même si on est là pour s’adapter et aider l’équipe à gagner. Ça montre qu’il y a des failles. Il faut retrouver cette solidité qui a fait notre force pendant la Coupe du monde. Quand on peut s’appuyer sur une solide base défensive, tout le monde est plus libéré dans la créativité."

"Une richesse de joueurs de talents"

Déçu par la prestation tricolore à Rotterdam, le portier de Tottenham espère une réaction mardi soir (21 heures) au Stade de France contre l’Uruguay, et que les Bleus s’appuient sur ces fondamentaux qui avaient fait leur force l’été dernier, lors de leur campagne victorieuse en Russie: "Je ne crois pas que le jeu de possession soit dans l’ADN du foot français. Je pense que l’essentiel, c’est surtout le réalisme dans le foot. Que ce soit offensivement ou défensivement. Je pense qu’on est capable de mettre beaucoup de choses en place, parce qu’on a une richesse de joueurs de talents, qui évoluent dans les plus grands clubs européens avec différentes philosophies de jeu. Mais il est possible de mettre des choses en place uniquement si on respecte les fondamentaux."

Car selon lui, ce n’est pas le jeu néerlandais qui a fait la différence au De Kuip, mais bien l’état d’esprit des troupes de Ronald Koeman. "Les Néerlandais ont cette culture du jeu à plat, au sol. Mais ce qui a fait leur réussite l’autre soir, c’est en termes d’agressivité, d’intensité. Ils ont gagné beaucoup de duels, beaucoup plus que nous. C’est le cas également lorsqu’ on regarde des équipes comme le Barça ou Manchester City, qui ont cette réputation de jouer un beau football offensif et de possession. Mais on se rend compte également que c’est à travers l’intensité qu’ils mettent dans les courses, les passes, les deuxièmes ballons… Tout ça se rejoint", analyse-t-il ainsi.