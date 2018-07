Griezmann: ''Je savais que j’allais monter en puissance''

Auteur d’un but et d’une passe décisive lors de France-Uruguay (2-0), vendredi en quarts de finale de la Coupe du monde, Antoine Griezmann est évidemment heureux de son match.

"Je savais que j’allais monter en puissance. Je suis tranquille dans ce que je fais, je suis confiant. Je prends du plaisir. J’espère continuer comme ça et faire un bon match en demi-finale", a-t-il lancé, avant de poursuivre: "On prend confiance en notre jeu et ça se voit sur le terrain".

Dans le jeu, "Grizi" n’a pourtant pas été en réussite. Enormément sollicité, avec 81 ballons touchés, le gaucher a rarement ajusté ses passes.