Griezmann: "Cavani ? Pour moi c'est le meilleur"

Présent en conférence de presse ce dimanche, au lendemain de la qualification des Bleus contre l'Argentine (4-3) pour les quarts de finale de la Coupe du monde, Antoine Griezmann a évoqué la confrontation à venir contre l'Uruguay et notamment son attaquant Edinson Cavani. "Pour moi, dans ma façon de penser, c'est le meilleur attaquant, a lâché 'Grizou'. Il travaille pour l"équipe, il fait 1000 appels par match, il ne lâche rien et dans la surface il ne lui faut qu'une ou deux touches pour tirer." Sorti blessé contre le Portugal (2-1), samedi soir, Cavani pourrait toutefois ne pas affronter les Bleus vendredi prochain. "S'il est absent, ça va changer énormément, c'est joueur très important qui a mis les deux buts samedi, a rappelé Griezmann. Mais (Cristian) Stuani peut le remplacer et c'est un attaquant chiant (sic), qui défend, qui peut jouer de la tête et il faudra faire attention sur les phases défensives."